Стало известно о небывалой пользе любимых многими ягод

Российский диетолог Алексей Кабанов поведал, почему стоит есть клубнику и малину. Он рассказал о небывалой пользе этих ягод.

Специалист сказал: «Малина насыщена антиоксидантами и витаминами, поддерживает иммунитет и помогает в борьбе с респираторными заболеваниями».

Эксперт добавил: «Малину не стоит употреблять в чрезмерном количестве, особенно при расстройствах работы ЖКТ. Любая ягода достаточно кислый продукт, который способен повысить кислотность желудка».

Уточняется, что оптимально съедать не более одного стакана малины в день.

Также он советует не есть эту ягоду утром или на ночь.

Кроме этого врач отмечает, что клубника полезна не меньше малины, так как эта ягода содержит в себе больше клетчатки и лучше влияет на работу ЖКТ.

Информируется: «С аккуратностью необходимо употреблять клубнику аллергикам, а также людям, страдающим диабетом. Но клубника менее кислая, да и такого насыщенного сока, как в малине, у этой ягоды нет. Поэтому для ЖКТ серьезной опасности она не представляет».

Резюмируется, что следует есть не больше одного стакана клубники в день.

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