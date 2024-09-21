Tapswap: листинг, цена, коды

Популярная тапалка в Телеграм TapSwap, насчитывающая более 15 миллионов пользователей, должна дебютировать на крупных криптовалютных биржах до 30 октября 2024 года. Вы еще можете успеть заработать свои монеты TapSwap, перейдя по ссылке.

Основной игровой процесс TapSwap включает в себя нажатие на кнопку, чтобы заработать токены.

Также, есть функция ежедневного комбо: вознаграждение пользователей за последовательные ежедневные входы в систему.

А еще в игре можно получать монеты за просмотр видео и ввод кодов из него.

Общее предложение TapSwap — 18 миллиардов токенов. Предполагаемая рыночная капитализация в 700-800 миллионов долларов.

Исходя из текущих рыночных условий и ожидаемого листинга на бирже, аналитики прогнозируют значительный рост цены токена TapSwap.

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