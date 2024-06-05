О пользе блэкаутов

Я давно осознал, что в каждом ударе судьбы есть положительные или назидательные моменты, которые надо найти и на них фокусировать свое внимание. Блэкауты — это типичный удар судьбы. Но еще позапрошлой зимой я понял, что они имеют ряд положительных моментов.

1. Во-первых, выяснилось, что, так как я живу на 9-ом этаже, то в течении дня мне приходилось 3-4 раза подниматься пешком к себе на этаж. А это оказалось великолепной тренировкой ног и сердечно-сосудистой системы. В прошлые блэкауты я сбросил где-то 8 кг, укрепил сердце и нормализовал давление. Сахар с 6.0 упал до 5.3. Согласитесь, что это неплохие достижения.

У жены достижения были значиательно выше, так как ей приходилось чаще подниматься.

Я всегда знал, что подъем по лестнице — это великолепное упражнение, но лень-матушка всегда отдавала предпочтение лифту.

Ну, а блэкауты не оставляют альтернатив. Да и собачке нашей тоже не помешают такие тренировки.

2. Во время блэкаутов, вечером нечего делать. Поэтому я стал скачивать книги на комп и планшет и затем, во время блэкутов читать их. Прошлый раз я прочитал несколько десятков книг по истории, науке, искусству и сразу почувствовал как поднялся мой образовательный уровень. Попробывал, уже в третий раз осилить «Улисса» Джойса, но опять не смог. Но в этот раз точно осилю, так как блэкауты будут продолжаться и усиливаться всю войну и будут продолжаться еще, как минимум, год после окончания войны.

Так что привыкайте!

Люди должны постоянно читать и думать над прочитанным, чтобы сохранить способность мыслить.

Сейчас я читаю автобиографию Агаты Кристы. Настойчиво рекомендую, великолепно написана.

На очереди:

— Воспоминания князя Ф. Юсупова (того, кто убил Г. Распутина)

— Криминальная Москва Хруцкого

— Биография Оппенгеймера Эдельштейна

— Воспоминания фельдмаршала Паулюса и т.д.

В светлое время я читаю специализированную литературу по бизнесу.

3. В третьих, это отдых от социальных сетей и снижение зависимости от них.

4. Длительные блэкауту, осбенно в темное время суток, заставляют супругов отрываться от своей повседневной рутины, от соцсетей и больше внимания уделять друг другу. Ну, вы понимаете о чем я..

Так что любите блэкауты, они дают нам шанс улучшить наше физическое, психическое здоровье, снизить опасную зависимость от соцсетей, поднять нашу эрудицию и укрепить отношения внутри семьи.

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