Путин отдал войскам приказ по поводу войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 11 декабря, заявил о «захвате» Северска Донецкой области. Об этом сообщают росСМИ.

«Освобождение города Северск и успешные наступательные действия в этом направлении значительно приближают новый — успешный, не сомневаюсь в этом, — наступление на других направлениях», — сказал глава Кремля.

Соответствующее заявление правитель РФ сделал во время совещания с военным командованием по поводу полномасштабного вторжения в Украину. Диктатор отметил, что российские военные «продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту».

Кроме этого, Путин приказал своим войскам продолжить боевые действия «для выполнения всех целей».

«Командирам группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции (так в России называют полномасштабную войну против Украины)», — сказал глава Кремля.

По словам Путина «стратегическая инициатива на фронте полностью находится в руках российской армии».

На заявление российского диктатора отреагировали украинские военные. Группировка войск Восток сообщило, что город Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины, продолжаются противодиверсионные мероприятия.

Отмечается, что россияне пытаются инфильтрироваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство этих подразделений уничтожается еще на подходах.

«Силы обороны Украины далее контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение врага. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют врага на подступах к городу. Логистика остается осложненной. Для усиления возможностей снабжения Силы обороны принимают меры по расширению логистических коридоров до Мирнограда», — рассказали военные.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на большое давление на фронте, Россия с весны не достигла никаких стратегических целей.

«Путин демонстрирует всеми способами, что он за продолжение войны и продолжает позировать в военной форме. Вместо этого весь диалог о мире он изображает так, будто делает услугу Западу. На самом деле же, несмотря на большое давление на фронте, Россия с весны не достигла никаких стратегических целей», — написал он в Telegram.

Напомним, Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине.