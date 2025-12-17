РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для стратегического наступления, — Сырский

Россия нарастила группировку войск до около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил во время участия в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от наступательных действий, однако существенных оперативных успехов достичь не смогла.

«Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла», — заявил Сырский.

Он привел примеры эффективных действий Сил обороны Украины. В частности, благодаря активным поисково-ударным операциям украинские военные отбросили противника от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.

Отдельное внимание Сырский уделил Покровскому направлению. По его словам, российские войска уже более 17 месяцев пытаются захватить Покровск.

«Украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска», — сказал он.

Сырский накануне сообщил, что украинские военные продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских сил.

По его словам, после рабочих совещаний с командирами корпусов и подразделений были приняты конкретные решения для укрепления обороны и повышения эффективности действий Сил обороны. В частности, 10 декабря войска РФ пытались прорваться в районе села Гришино вблизи Покровска, привлекая колонну мототехники, однако атака была остановлена, а противник подвергся точечным ударам со стороны украинских подразделений.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск также подтвердили, что Силы обороны продолжают выполнять задачи по сдерживанию врага в пределах Покровской агломерации. Кроме этого, украинские военные обеспечивают воздушное прикрытие наземных логистических маршрутов на подступах к городу.

Благодаря слаженной работе оборонительных подразделений уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к ключевым путям снабжения.

Напомним, потери оккупантов под Покровском выросли на 30%.