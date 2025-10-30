Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК

В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК

Александр Панько
30.10.25 13:24
222
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК

В Одессе толпа напала на работников ТЦК и повредила их автомобиль. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП в четверг, 30 октября.

Указано, что военнослужащие одного из районных ТЦК и СП проводили мобилизационные мероприятия в Одесском районе и подверглись групповому нападению.

«Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ТЦК рассматривают этот случай «не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям».

«Подобные действия абсолютно недопустимы! Ни одно несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг», — заявили в ТЦК.

В настоящее время правоохранители устанавливают и идентифицируют всех лиц, причастных к нападению. Весь ход событий зафиксирован на бодикамеры военнослужащих ТЦК и СП. Эти материалы уже передаются следствию.

«Действия нападавших подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность по которым крайне сурова. Призываем граждан не поддаваться на провокации и наконец осознать, что подобные акты насилия работают исключительно на пользу врага и вредят обороноспособности страны», — добавили в ТЦК.

В свою очередь одесский рынок 7 километр сообщил, что инцидент произошел в переулке Базовом и сейчас там проблемы с проездом.

«Сегодня утром произошел конфликт между грузчиками складских баз в переулке Базовом в Одессе и работниками ТЦК. Конфликт длился в переулке в районе асфальтного завода и складских баз и перерос в драку уже на перекрестке с улицей Базовой. В результате инцидента грузчики перевернули микроавтобус», — говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине на военных ТЦК напали с битами: пришлось отстреливаться.

Тэги: ОДЕСА, ТЦК, напад

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
25.10.25 11:11

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.10.25 15:18

Японцы рассказали об удивительной пользе сыра

30.10.25 15:11

Названы продукты, которые стоит употреблять при сидячем образе жизни

30.10.25 14:41

Сенат США готовит слушания по массовым похищениям украинских детей Россией

30.10.25 14:14

Украинцам рассказали, какая погода ждет их на стыке октября и ноября

30.10.25 14:05

Ученых напугало стремительное развитие искусственного интеллекта

30.10.25 13:33

США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

30.10.25 13:24

Вэнс жестко наехал на нелегалов

30.10.25 13:09

Бразильцы научились вычислять депрессию за считанные минуты

30.10.25 13:02

Раскрыт секрет зарождения первых звезд

30.10.25 11:08

В Украине отменили отключения электроэнергии

30.10.25 10:32

Украина закрывает посольство на Кубе

30.10.25 10:28

У Путина ждут мира с Украиной в течение года

30.10.25 09:38

Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине

30.10.25 09:24

В Украине снова ввели аварийные графики отключения света

29.10.25 14:18

Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине

29.10.25 12:48

РФ атаковала детскую больницу в Херсоне, 9 раненых

29.10.25 11:33

План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, — источник

29.10.25 10:47

Украинцам рассказали, что важно знать перед подачей заявления на отсрочку через ЦНАП с 1 ноября

29.10.25 10:40

В «Укрэнерго» опубликовали графики на 29 октября

24.10.25 15:22

В Киевской области мужчина устроил кровавую поножовщину

23.10.25 16:16

В Украине появится новый вид парковочных мест

24.10.25 13:09

В Киевской области задержали педагога-педофила

23.10.25 16:44

В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

24.10.25 16:20

Китай уверяет, что не поддерживает Россию в войне против Украины

27.10.25 09:51

Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

24.10.25 14:13

Украина пытается экстренно решить проблему с нехваткой газа

24.10.25 11:18

Фицо отказался покрывать военные расходы Украины

24.10.25 13:03

Председатель НБУ объяснил, почему откладывается запуск «еГривны»

27.10.25 13:02

Зеленский анонсировал план прекращения огня в Украине

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди