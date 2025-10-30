В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК

В Одессе толпа напала на работников ТЦК и повредила их автомобиль. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП в четверг, 30 октября.

Указано, что военнослужащие одного из районных ТЦК и СП проводили мобилизационные мероприятия в Одесском районе и подверглись групповому нападению.

«Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ТЦК рассматривают этот случай «не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям».

«Подобные действия абсолютно недопустимы! Ни одно несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг», — заявили в ТЦК.

В настоящее время правоохранители устанавливают и идентифицируют всех лиц, причастных к нападению. Весь ход событий зафиксирован на бодикамеры военнослужащих ТЦК и СП. Эти материалы уже передаются следствию.

«Действия нападавших подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность по которым крайне сурова. Призываем граждан не поддаваться на провокации и наконец осознать, что подобные акты насилия работают исключительно на пользу врага и вредят обороноспособности страны», — добавили в ТЦК.

В свою очередь одесский рынок 7 километр сообщил, что инцидент произошел в переулке Базовом и сейчас там проблемы с проездом.

«Сегодня утром произошел конфликт между грузчиками складских баз в переулке Базовом в Одессе и работниками ТЦК. Конфликт длился в переулке в районе асфальтного завода и складских баз и перерос в драку уже на перекрестке с улицей Базовой. В результате инцидента грузчики перевернули микроавтобус», — говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине на военных ТЦК напали с битами: пришлось отстреливаться.