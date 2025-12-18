Орбан цинично высказался по поводу денег для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное циничное заявление. Он сказал, что его страна не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины.

Говорится: «В Конституции Венгрии есть статья, которая гласит, что венгерское правительство может согласиться на кредит, создающий для Венгрии обязательство по выплате, только с разрешения парламента».

Добавляется: «У меня нет такого разрешения, и я не верю, что какой-либо премьер-министр Венгрии когда-либо получит разрешение парламента на то, чтобы ввергнуть Венгрию в долги через кредит ЕС».

Также указывается, что пока неизвестно, какие предложения по финансированию нашей страны будут взамен идеи о конфискации российских замороженных активов.

Ранее Орбан сделал наглое заявление по поводу конфискации российских активов.