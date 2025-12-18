Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины

Сенат США в среду, 17 декабря, принял законопроект об оборонной политике 2026 года в 901 миллиард долларов. Документ объемом три тысячи страниц предусматривает выделение 800 млн долларов Украине. Об этом сообщает CBS News.

Документ поддержали 77 сенаторов, против выступили 22 парламентария. Согласно ему, оборонный бюджет Соединенных Штатов в 2026 году составит 901 млрд долларов.

Законопроект предусматривает рекордный уровень годовых оборонных расходов, повышение денежного обеспечения военнослужащих на 4%, а также закупку вооружений. Кроме того, будет финансироваться программа усиления конкурентоспособности США в противостоянии с Китаем и РФ.

Также предусмотрено 800 млн долларов помощи Украине в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В течение следующих двух лет Киеву будет выделяться по 400 млн долларов. Эти средства будут направлены компаниям США за поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.

Закон авторизует Балтийскую инициативу по безопасности и 175 млн долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Он также ограничивает возможность сокращения численности войск США в Европе ниже 76 000 человек и запрещает лишать командующего американских сил в ЕС статуса верховного главнокомандующего сил НАТО.

Напомним, Пентагон анонсировал крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию армии США.