В Канаде заметили ну очень умного волка

В провинции Британская Колумбия в Канаде заметили очень умного волка. Животное использовало рыболовецкую ловушку для получения рыбы.

Видео экологов датируется маем прошлого года, но попало в Интернет только сейчас.

Очевидцы говорят, что волк появляется из воды с поплавком от ловушки для крабов. После этого зверь тянет ее за закрепленную веревку по пляжу, пока ловушка, которая была погружена в воду, не появляется из воды.

Затем животное достает расположенный внутри нее отсек для приманки, в качестве которой для ловли крабов использовались маленькие рыбы, и съедает ее.

Позже были зафиксированы и другие случаи такого поведения волка.

