В США рассказали об интенсивности переговоров по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сделала важное заявление. Оно касается мирных переговоров по Украине.

Было сказано: «Эта администрация потратила более 30 часов за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, а также на переговоры с ними».

Добавляется: «Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально сейчас, чтобы понять, есть ли реальный шанс на подписание мирного соглашения».

