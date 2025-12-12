Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В США рассказали об интенсивности переговоров по Украине

В США рассказали об интенсивности переговоров по Украине

Агата Кловская
12.12.25 07:43
111
В США рассказали об интенсивности переговоров по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сделала важное заявление. Оно касается мирных переговоров по Украине.

Было сказано: «Эта администрация потратила более 30 часов за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, а также на переговоры с ними».

Добавляется: «Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально сейчас, чтобы понять, есть ли реальный шанс на подписание мирного соглашения».

Ранее мы писали, что Белый дом заявляет, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной.

Тэги: США, Украина, мир, политика, война

Комментарии

Статьи

11.12.25 12:23

Как Восточная Украина выбирала окружение Януковича

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.12.25 07:28

Зеленский сделал новое заявление по поводу выборов в Украине

12.12.25 06:06

Зеленский сделал резонансное заявление по поводу территорий Донецкой области

12.12.25 04:35

США продолжат давление на Иран

12.12.25 01:49

Белый дом заявляет, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной

12.12.25 00:05

Зеленский высказался по поводу будущего ЗАЭС

11.12.25 23:59

Украинцев 12 декабря снова ждут отключения электричества

11.12.25 16:44

Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

11.12.25 16:22

Глава ФРС ответил на нападки Трампа

11.12.25 16:07

Трамп странно пошутил по поводу сетей 6G

11.12.25 13:24

Военный билет в «Резерв+» сделали основным

11.12.25 11:25

Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники

11.12.25 10:11

Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

11.12.25 09:34

Украина передала США ответ на последний проект мирного плана, — СМИ

11.12.25 09:16

В «Укрэнерго» показали графики отключений на 11 декабря, но без количества очередей

10.12.25 15:46

В Украине значительно возросло количество гражданских жертв, — ООН

10.12.25 12:50

В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, — СМИ

10.12.25 10:51

Стало известно, изменят ли в Киеве комендантский час и график транспорта во время новогодних праздников

10.12.25 09:40

В «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут выключать свет в Украине и Киеве

10.12.25 09:29

Трамп поставил Зеленскому дедлайн для ответа на мирное соглашение, — СМИ

08.12.25 14:03

Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

08.12.25 12:23

Буданов рассказал о прослушке Кремля

05.12.25 20:04

В Украине утверждены мотивационные контракты для военных

09.12.25 11:42

Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

06.12.25 08:54

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление по поводу ЧАЭС

05.12.25 19:56

Сырский назвал число россиян на линии фронта

05.12.25 19:38

Зеленский заслушал доклад Малюка

06.12.25 08:46

Умеров прокомментировал последнюю встречу с американцами

05.12.25 19:31

Правительство приняло важное решение по поводу электричества

05.12.25 15:42

Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

Фото и Видео
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди