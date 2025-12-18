Представители США и РФ встретятся в Майами, — СМИ

В Майами в эти выходные ожидается встреча американских и российских чиновников, которые должны обсудить путь прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как предполагается, в российскую делегацию войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев. Тогда как США на переговорах представят спецпредставитель Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Один из собеседников отметил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед саммитом США и России. Он добавил, что «планы остаются гибкими».

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа предполагают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в рамках будущего соглашения.

Напомним, стало известно, где пройдет новый раунд переговоров по Украине.