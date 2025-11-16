Все разделы

Блоги > Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

Автор: Віктор Шлінчак
15.11.25 20:46
114
Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

Обложка The Economist с прогнозом на 2026-й – это, как всегда, попытка угадать тренды. В этой визуально-графической суете есть смысл — и часто он точнее многих официальных прогнозов.

Разберем по частям:

1. Геополитика. Война как новый нормальный фон

Танки, ракеты, дроны, разбросанные по обложке так, словно это декор на празднике жизни. Печально, но факт – война перестала быть кризисом и стала привычкой. Мир постепенно учится жить с хроническим «геополитическим артритом».

Американский кулак, вылетающий из торта с цифрой «250», напоминает, что США празднуют юбилей, но в роли «главного взрослого» мира им все меньше везет.

Исторический корабль-дракар — привет от стран, которые никак не могут перестать романтизировать прошлое и перекраивать карты. И не только в своей голове, но и в реальности.

2. Экономика. Пазл, который никому не хочется сочинять

В центре - знак доллара, потерянный среди графиков, контейнеров и микроскопов. Это очень точная метафора: в мировой экономике, когда все считают, но никто ничего не контролирует.

2026-й обещает нам экономику, в которой будет еще больше инфляции, еще больше падений и очень много усталости. «Устала падать», «устала работать», «устали нервничать». Но всем все равно придется играть дальше.

3. Технологии. Нажмешь не туда – и получаешь будущее

Геймпад на обложке – больше не об играх, а о том, что глобальные процессы уже руководствуются набором кнопок, которые нажимает не всегда сидящий за пультом.

Работы, дроны, спутники — уже не спрашивающая разрешения технологическая фауна. AI из «модной фишки» окончательно превращается в инфраструктуру. И если раньше мы боялись, что машины станут умнее людей, то теперь мы больше боимся, что они станут такими же хаотичными.

4. Биоиндустрия. Война за тело и мозг

Шприцы, таблетки, молекулы — настоящий парадный ход биотехнологий. Лекарство для снижения веса – новые поп-звезды фармрынка. Генетика двигается вперед настолько быстро, что уже скоро ДНК можно будет ремонтировать как велосипед.

Мозг рядом с электроникой — будто намек на то, что главная борьба XXI века происходит не за территории, а за наше внимание, химию и поведение.

5. Политический футбол. Игра без правил

Выбивающийся за пределы глобуса футболист — шикарный символ. Мир шатается, а политики упорно играют в свой матч, и часто — забивая в свои ворота (приветствие Трампа).

Чемпионат мира-2026 станет не столько спортивным, сколько политическим событием. Это еще один способ показать, кто «велик», а кто просто фанат.

Итог

По версии журнала, 2026 будет годом, в котором мир перестанет делать вид, что может все контролировать.

Для нас он будет годом, когда придется научиться жить в мире, где стабильность становится экзотикой, а хаос — новой логикой.

Первоисточник

Тэги: The Economist, прогноз 2026

