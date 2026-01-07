Все разделы

Новости > Зеленский рассказал, что украинская делегация хочет обсудить с американцами

Зеленский рассказал, что украинская делегация хочет обсудить с американцами

Агата Кловская
07.01.26 13:33
196
Зеленский рассказал, что украинская делегация хочет обсудить с американцами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры в Париже. Рассказал, что наша делегация хочет обсудить с американцами.

Украинский лидер поведал: «Сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями президента США, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно вопрос о Запорожской АЭС и территорий».

Указывается также, что политик поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и США.

Говорится: «Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров, обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну».

Добавляется при этом, что по итогам сегодняшнего дня ожидает подробный доклад от переговорной команды.

Информируется, что в состав украинской делегации входят секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Ранее Украина, Франция и Британия подписали декларацию.

