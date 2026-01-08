Ученые узнали, когда на Марсе была вода

Эксперты из Института геологии и геофизики Китайской академии наук сделали сенсационное заявление. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что 750 миллионов лет назад на Марсе существовала постоянная водная среда с осадочным слоем толщиной четыре метра.

Об этом они узнали, проанализировали данные, которые получил марсоход «Чжужун».

Ранее тот обнаружил на красной планете подземные структуры, напоминающие древние пляжи.

Ученые говорят: «Однородная толщина и непрерывность осадочного слоя исключают возможность вулканических извержений или процессов, вызванных ветром. Единственное разумное объяснение – в то время эта область находилась в водной осадочной среде, подобной мелководью или большому озеру».

Ранее китайцы заявили, на Марсе могут прятаться инопланетяне.