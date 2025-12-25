Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд

Инженеры из Китая добились нового громкого успеха. Эксперты провели успешные испытания по разгону многотонной вагон-платформы на электромагнитной тяге до 700 километров в час, установив мировой рекорд для подобных конструкций.

При этом такой результат был достигнут лишь за две секунды.

Известно, что эти испытания проходили на 400-метровой линии, платформа на магнитной подушке ускорилась до указанного уровня, после чего остановилась.

Примечательно, что созданием технологии в сфере магнитной левитации специалисты занимались на протяжении десяти лет – над ними работали ученые Оборонного научно-технического университета, который находится в городе Чанша провинции Хунань.

Теперь заявляется, что результаты испытаний открывают новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге. Известно, что современные поезда в Китае способны достигать скорости в 350 километров в час.

