Зеленский ждет от Трампа ответ о сроках гарантий безопасности

Зеленский ждет от Трампа ответ о сроках гарантий безопасности

Александр Панько
08.01.26 12:43
Президент Украины Владимир Зеленский предположил «в ближайшее время» новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. На встрече лидер США может дать ответ относительно сроков гарантий безопасности для Украины. Об этом Зеленский заявил журналистам.

Зеленский отметил, что главный вопрос, который сейчас обсуждается, в том числе на уровне лидеров — это гарантии безопасности. 6 января после встречи в Париже был доклад по этому моменту.

«Был достаточно подробный доклад наших генералов от Франции, Британии, США и от Украины. Гнатов от нас этим занимается, начальник генштаба. В принципе, все детали согласовываются между странами... И там поддержка, вооружение, присутствие, там есть ответы на все эти вопросы», — сказал он.

Однако президент добавил, что не готов сейчас публично комментировать вопрос продвижения обсуждения гарантий безопасности от США дольше, чем на 15 лет. Поскольку во время встречи в декабре в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго после того, как украинский лидер поднял этот вопрос, Трамп взял паузу.

«В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос — президент Соединенных Штатов Америки взял паузу в этом вопросе, сказал, будут рассматривать. Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, может где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента (США). И я думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос», — резюмировал он.

Напомним, Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года.

