В Днепре объявили чрезвычайную ситуацию

В городе Днепр возникла чрезвычайная ситуация национального уровня из-за российских ударов по энергетике. Об этом сообщил мэр Борис Филатов в Фейсбук в четверг, 8 января.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня. С ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы... Из самого важного. В больницах постепенно возвращается свет. Однако напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также запитана. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется... Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу», — написал Филатов.

По его словам, электротранспорт по городу компенсируется автобусами, город имеет запас топлива на несколько суток.

По городу, кроме государственных и частных, работает 89 коммунальных Пунктов несокрушимости.

Детские сады работают дежурными группами по четыре часа. В школах продлены каникулы до 11 января.

Филатов заверил, что власть Днепра находится в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами.

Напомним, вечером 7 января российские агрессоры нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Сегодня утром стало известно, что без света остаются 800 тысяч жителей Днепропетровщины. А по последним данным, уже удалось подключить 200 тысяч жителей региона.