Американцы обнаружили новый способ предотвращения кариеса

Эксперты из университета Миннесоты в США обнаружили новый способ предотвращения кариеса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вмешательство в химическую систему связи бактерий во рту может изменить состав зубного налета в сторону более здорового и предотвратить развитие кариеса.

Сообщается, что бактерии в полости рта не существуют изолированно: они обмениваются сигнальными молекулами с помощью механизма, известного как кворум-сенсинг.

Указывается, что данные химические сигналы позволяют микробам координировать поведение, регулировать активность генов и определять, какие виды будут доминировать в бактериальном сообществе.

Добавляется, что от этого баланса во многом зависит, сохранится ли микробиота в здоровом состоянии или сместится в сторону кариеса и заболеваний десен.

Ученые проанализировали лабораторные модели зубного налета и сосредоточились на сигнальных молекулах N-ацилгомосеринлактонах, которые используют некоторые бактерии.

Выяснилось, что специальные ферменты способны блокировать эти сигналы и тем самым «глушить» бактериальное общение.

Подобное вмешательство, по их словам, снижало активность микробов, связанных с воспалением десен, и одновременно способствовало росту бактерий, характерных для здоровой полости рта.

Отмечается, что формирование зубного налета напоминает развитие экосистемы. Сперва поверхность заселяют относительно безвредные бактерии, а затем, при неблагоприятных условиях, появляются более агрессивные виды, включая Porphyromonas gingivalis, тесно связанную с пародонтитом.

Резюмируется: «Нарушая химические сигналы, которые бактерии используют для общения, можно направлять сообщество зубного налета к состоянию, связанному со здоровьем полости рта».

