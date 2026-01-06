Евгений Хмара временно возглавит СБУ вместо Малюка, — источники

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Карьера Евгения Хмары в СБУ отмечена стремительным профессиональным ростом и значительными достижениями в сфере спецопераций.

14 апреля 2023 года указом президента Украины он был назначен начальником Центра специальных операций, который занимается борьбой с терроризмом и защитой участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Через год, 24 августа 2023 года, Хмара получил звание бригадного генерала, а уже 23 июня 2024 года ему присвоили звание генерал-майора.

25 августа 2025 года президент Украины назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ, ключевого подразделения спецслужбы, отвечающего за высокопрофильные и асимметричные операции против врага.

Среди самых известных боевых операций Хмары — руководство в 2023 году спецоперацией по освобождению острова Змеиный от оккупантов, которая стала одним из знаковых успехов украинских спецназовцев.

Напомним, Зеленский объявил об отставке Малюка.