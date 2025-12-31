Все разделы

Японцы объяснили, почему опасно разговаривать за рулем

Агата Кловская
31.12.25 12:02
Японцы объяснили, почему опасно разговаривать за рулем

Эксперты из университета здравоохранения Фудзиты в Японии поведали об опасности разговоров за рулем. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что такой разговор создает когнитивную нагрузку, достаточную для замедления движений глаз, критически важных для безопасного вождения.

Дело в том, что, по словам ученых, во время управления автомобилем взгляд водителя постоянно и быстро перемещается, чтобы вовремя заметить опасность. Как раз через зрение поступает около 90% информации, необходимой для принятия решений на дороге.

Впрочем, до сих пор оставалось неясным, влияет ли разговор не только на реакцию или внимание в целом, но и на самые ранние этапы зрительной обработки – движения глаз.

Специалисты провели опыт с участием 30 здоровых взрослых. Они выполняли задачу на быстрые движения глаз из центральной точки к периферийным целям в восьми направлениях. Задание выполнялось в трех условиях: во время разговора, во время прослушивания текста и без дополнительной нагрузки. В разговорном режиме участники отвечали на общие и личные вопросы, в режиме прослушивания – слушали отрывки художественного текста.

Было установлено, что именно разговор, а не пассивное слушание, вызывал устойчивые задержки сразу на нескольких этапах движения глаз. Добровольцам требовалось больше времени, чтобы начать движение взгляда, дольше занимала сама фиксация взгляда на цели и последующая стабилизация взгляда. При прослушивании текста и в контрольных условиях таких эффектов не наблюдалось.

Сказано: «Хотя каждая отдельная задержка была небольшой, в условиях реального вождения они могут накапливаться и приводить к более позднему обнаружению пешеходов, препятствий или других опасных объектов. Это особенно важно, поскольку водителям часто приходится переводить взгляд вниз или в сторону, чтобы оценить дорожную ситуацию».

Резюмируется, что разговор – не единственный фактор, влияющий на безопасность вождения, но результаты эксперимента демонстрируют, что даже беседа по громкой связи может незаметно ухудшать работу зрительных механизмов еще до этапов распознавания и принятия решений.

Ранее американский профессор объяснил, почему же так полезно смеяться.

