США работают над сделкой по Гренландии, ее предложат властям острова, — The Economist

Администрация президента США Дональда Трампа работает над проектом соглашения по Гренландии, который в будущем могут предложить руководству острова. Об этом сообщает The Economist.

По информации издания, в Вашингтоне рассматривают возможность заключения Договора о свободной ассоциации. Такой формат сотрудничества предусматривает улучшение уровня жизни жителей Гренландии.

Аналогичные договоренности США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Соединенные Штаты предоставляют партнерам финансовую помощь, а те в свою очередь делегируют им вопросы обороны, сохраняя внутреннюю автономию.

Как отмечает The Economist, стратегия администрации Трампа по Гренландии преследует две цели: обострить разногласия между Данией и Гренландией и попытаться наладить прямые договоренности с местными властями, минуя Копенгаген.

В то же время издание считает сценарий прямого присоединения острова к США малореалистичным и подчеркивает, что американские заявления вызвали беспокойство среди европейских лидеров.

The Economist также напоминает, что на территории Гренландии уже функционирует американская военная база, а действующие соглашения с Данией не устанавливают ограничений на численность войск США.

Впрочем, существенное увеличение контингента, вероятно, потребует согласия датской стороны. 4 января Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является важным для национальной безопасности США, объяснив это присутствием российских и китайских кораблей вблизи острова.

Напомним, в США намекнули на военный захват Гренландии.