Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки

Ориентальные кошки, с их изысканным внешним видом и элегантностью, часто привлекают внимание любителей домашних питомцев. Однако, помимо их привлекательных качеств, есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать при принятии решения о содержании этой породы. В данной статье мы рассмотрим несколько минусов ориентальных кошек.

Минус 1: голосистость

Ориентальные кошки славятся своей способностью издавать громкие и продолжительные звуки. Это может стать настоящей проблемой для тех, кто предпочитает тишину в своем доме. Их голоситость может быть особенно заметной в период течки у самок.

Таким образом, будущие владельцы ориентальных кошек должны быть готовы к тому, что их питомец будет выражать свои эмоции очень громко.

Минус 2: требование повышенного внимания

Ориентальные кошки обладают ярким характером и высоким интеллектом. Они нуждаются в постоянном внимании и в вашем участвии в играх. Если им не уделять достаточного внимания, кошки могут проявлять раздражительность или даже развивать деструктивное поведение, такое как царапание мебели.

Минус 3: сложности уходы за шерстью

Длинношерстные ориентальные кошки могут требовать более тщательного ухода за шерстью по сравнению с короткошерстными. Их длинная шерсть подвержена скучиванию и усиленному образованию клоков.

Регулярная расческа и уход за шерстью станут обязательными ежедневными рутинами для поддержания здоровья и красоты меха вашего питомца.

Минус 4: аллергии

Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на слюну или шерсть ориентальных кошек. Потенциальные владельцы должны учитывать этот факт, особенно если в доме уже есть член семьи, страдающий аллергией на кошачью шерсть.

Минус 5: цена

Ориентальные кошки, особенно представители высоких пород, могут стоить довольно дорого при покупке. Это следует учитывать при принятии решения о выборе породы домашнего питомца.

Вывод

В заключение отметим, ориентальные кошки — это удивительные и прекрасные питомцы, но будущие владельцы должны быть готовы к минусам - особенностям их характера, уровню активности и потребностям в уходе. Подробное изучение особенностей породы поможет сделать взвешенный выбор и обеспечит комфортное соседство с этими изысканными кошачьими дамами и кавалерами.