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Блоги > Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Кость Бондаренко
19.03.24 22:31
107
Война в Украине продлится до мая 2025 года?
Шутки шутками, но для меня главной новостью дня стало заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о неготовности противоборствующих сторон (Украины и России) к переговорному процессу. Он не видит возможностей для переговоров в 2024 году. Хотя еще неделю назад именно Турция высказывала оптимизм по поводу начала переговоров между Украиной и Россией. Более того: Турция готовилась стать площадкой для переговоров. В кулуарах обсуждалась информация, согласно которой новый мирный план должен был предусматривать прекращение огня и фактическое согласие Киева на потерю территорий (по ныне сложившейся линии фронта) в обмен на 300 миллиардов долларов, которые Россия согласилась бы передать Украине из замороженных на зарубежных счетах средств. Понятно, что Украина бы не признавала официально сложившуюся границу и продолжала бы заявлять, что рано или поздно вернется к границам 1991 года. Но по факту боевые действия прекратились бы. По сути, к этому и шло, и даже в США якобы склонялись к такому варианту.
 
Но что пошло не так?
 
События прошлой недели. Попытки совершить нападения на территорию России с украинской территории. По имеющейся информации, в четверг на заседании Совбеза РФ, а в воскресенье — на совещании с военными Путин дважды повторил фразу о невозможности переговоров с Украиной в нынешних условиях и о необходимости создания «санитарной зоны» межу Россией и Украиной — шириной 30-50 км. Это решение было продиктовано именно тем, что российские территории были атакованы с украинской стороны довольно большими группами вооруженных лиц.
В России считают, что за атаками стоят интересы Великобритании, не первый раз корректирующей поведение украинского руководства. Если информация является достоверной, то это значит, что реальной целью ДРГ был не срыв выборов в России, как сообщали некоторые «аналитики», а именно недопущение переговорного процесса. Ну что ж, похоже, операция достигла поставленной цели.
 
Хакан Фидан — человек более чем информированный. Он — фигура номер два в негласной политической иерархии Турции, возможный преемник Эрдогана. До своего назначения на пост министра иностранных дел длительное время возглавлял спецслужбы Турции. Личный друг шефа МИ6 Ричарда Мура и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также Ильхама Алиева, представителей дома Ротшильдов, представителей многих арабских, израильских и даже иранских влиятельных кругов (диссертация Фидана была посвящена шиитам в современном мире).
 
Его пессимистический прогноз вряд ли появился на голом месте. И тут уместно вспомнить другой прогноз — не менее информированного Олега Дерипаски, который прогнозировал, что война продлится до мая 2025 года.
 
Да уж, можно и дальше радоваться в соцсетях «захваченным селам Козинка и Теткино», стрельбе и прочим элементам бравады, широко тиражируемой в СМИ на прошлой неделе. А между тем война продолжается. И, скорее всего, переходит в новую фазу.
 

Тэги: война в Украине

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