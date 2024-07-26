Россия испытывает серьезные проблемы с набором новых контрактников, — ГУР

Россия сейчас испытывает серьезные трудности с выполнением плана набора новых контрактников. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

Он, таким образом, прокомментировал заявление командующего Национальной гвардией Александра Пивненко о том, что через месяц-полтора россияне не смогут вести активные штурмовые действия и будут вынуждены стать в оборону.

«Подобные оценки делаются, в частности, на основании больших потерь в живой силе и технике — в силах и средствах противника... Они могут восполнять эти потери, но наблюдаются серьезные проблемы с набором новых контрактников», — пояснил Юсов.

По его словам, государству-агрессору приходится придумывать новые стимулы на разных уровнях для того, чтобы привлекать «пушечное мясо».

«Но эта машина начинает давать сбой. Поэтому такие прогнозы и появляются. Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы и это повлияет на ситуацию на фронте», — резюмировал спикер.

Напомним, в России подростков вербуют на войну против Украины.