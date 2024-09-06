Румыния подарила Украине систему Patriot

Румыния подарила Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий закон представил президент Румынии Клаус Иоганнис. Об этом сообщает News.ro.

Сегодня Иоганнис обнародовал инициированный правительством законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. В преддверии его поддержал парламент Румынии.

Украине будет передан Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером. Кроме того, правительство Румынии теперь уполномочено принять необходимые меры для восстановления наземного потенциала противовоздушной обороны. То есть теперь Румыния закупит еще один Patriot для защиты своего неба, взамен того, который будет передан Украине.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot — это передовая система противовоздушной обороны, разработанная США для защиты от ракетных и авиационных атак. Она способна поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты. Patriot широко используется как в США, так и во многих странах.

Напомним, Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T.