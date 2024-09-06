Фицо заявил, что его снова могут попытаться убить

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что его снова могут попытаться убить. По его словам, действия оппозиции и некоторых СМИ способны привести к очередному насилию.

Политик сказал: «У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают».

Он добавил: «Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, этого я боюсь больше всего».

Ранее мы писали, что в Сербии уверяют, что президента Вучича хотят убить из-за Украины.