Ученые раскрыли секрет «загробных» видений

Эксперты из Льежского университета в Бельгии в сотрудничестве с коллегами из Пизанского университета в Италии выявили ярких видений, возникающих у людей при обмороке и других состояниях, включая остановку сердца. Появились данные их отчета.

В проведенном опыте участвовали 22 здоровых человека.

Добровольцев попросили вызвать обморок с помощью метода, известного как маневр Вальсальвы, то есть попытки резко выдохнуть с зажатыми ноздрями и ртом.

Такой способ временно снижает приток крови к мозгу и приводит к потере сознания.

Ученые при этом призывают не практиковать маневр Вальсавы в домашних условиях.

Информируется, что когда люди теряли сознание, их мозговая активность тщательно отслеживалась с помощью высокоплотной электроэнцефалограммы через 256 датчиков, размещенных по всей поверхности черепа.

Сообщается, что после того как испытуемые пришли в себя, им следовало вспомнить и описать свои переживания и чувства во время обморока.

В итоге более трети людей поведали, что видели яркие сны с ускоренным течением мыслей, внетелесными ощущениями, наблюдениями за событиями прошлого и даже с переносом в другой, часто неземной мир.

Также они рассказали о галлюцинациях и чувстве эйфории.

Специалисты говорят, что такие отчеты очень напоминали рассказы людей, которые перенесли остановку сердца и другие околосмертные состояния.

Кроме этого, были обнаружены определенные закономерности мозговой активности, которые, по-видимому, были связаны с этими переживаниями.

Добавляется, что во время эпизодов обморока наблюдались всплески медленночастотных мозговых волн, особенно в дельта- и тета-диапазонах. Эти типы мозговых волн обычно связаны с глубоким сном или медитацией и редко бывают заметны в состоянии полного бодрствования.

Фиксировались всплески активности в островковой доле, височно-теменном узле, поясной коре и парагиппокампальной извилине, то есть областях мозга, отвечающих за самосознание и самовосприятие.

Сказано, что интенсивность этих переживаний, по-видимому, предсказывалась по количеству дельта-активности, наблюдаемой во время обморока.

Теперь предполагается, что дельта-волны способны быть маркером потенциала мозга генерировать такие необычные сознательные состояния, даже будучи отключенными от внешнего мира.

Резюмируется, что данное открытие поможет создать инструменты для обнаружения сознания у людей, не реагирующих на внешние раздражители, включая пациентов в состоянии комы.

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