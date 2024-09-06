Прокурор МУС оценил перспективы дела Путина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью BBC рассказал о перспективах главы правящего режима России Владимира Путина предстать перед судом, упомянув при этом трибунал по поводу бывшей Югославии.

По словам прокурора, украинская сторона просила его провести расследование по действиям России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины. Но на тот момент у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была масса других обязанностей, поскольку незадолго до поездки в Украину он только вступил в должность. Кроме того, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.

«Но когда они это сделали, я решил, что все совершенно очевидно, и мы должны начать расследование. Я побывал на месте событий, и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и (Марии) Львовой-Беловой, применить всю суровость закона было несложно», — объяснил он.

Карим Хан заверил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС.

«Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвидеть, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии», — объяснил прокурор.

На вопрос о том, верит ли он, что Путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых в Гааге, Хан ответил, приведя пример бывшей Югославии.

«Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, владевшие в прошлом большой властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, показывающие, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается», — резюмировал Хан.

Напомним, ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.