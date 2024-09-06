Telegram сделал важное разъяснение для своих пользователей

Мессенджер Telegram сделал важное заявление для своих пользователей. Там официально разъяснили важную деталь.

В компании прокомментировали обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов.

Заверяется: «Приватные чаты также остаются приватными».

Говорится: «Изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях».

Сказано: «Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было».

Стоит напомнить о том, что ранее была обновлена страница Telegram с часто задаваемыми вопросами.

При этом в пункте о незаконном контенте говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними. Однако позже формулировка была изменена на информацию о том, что незаконный контент можно отметить для модераторов платформы.

Отметим, что упоминание о том, что чаты являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах.

В то же время, при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе.

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