Telegram сделал важное разъяснение для своих пользователей

Мессенджер Telegram сделал важное заявление для своих пользователей. Там официально разъяснили важную деталь.
В компании прокомментировали обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов.
Заверяется: «Приватные чаты также остаются приватными».
Говорится: «Изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях».
Сказано: «Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было».
Стоит напомнить о том, что ранее была обновлена страница Telegram с часто задаваемыми вопросами.
При этом в пункте о незаконном контенте говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними. Однако позже формулировка была изменена на информацию о том, что незаконный контент можно отметить для модераторов платформы.
Отметим, что упоминание о том, что чаты являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах.
В то же время, при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе.
Ранее во Франции объявили причины задержания Дурова.