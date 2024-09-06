В 2024-м году число украинских беженцев продолжает расти. Об этом сообщает Макроэкономический монетарный обзор НБУ.

Финансовый регулятор поясняет, что это обусловлено сложной энергетической ситуацией.

С начала этого года число тех, кто уехал за границу, увеличилось почти на четыреста тысяч человек.

Стоит отметить, что, по данным ООН, на 19 августа число мигрантов из нашей страны в мире выросло 6,739 миллионов людей.

Месяцем ранее эта цифра была 6,58 миллиона человек.

Рост составил 160 тысяч людей.

Добавим, что больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 миллиона), Польше (976 тысяч) и Чехии (361 тысяча).

Увы, но, при этом, страны-реципиенты украинских мигрантов постепенно усиливают условия их пребывания.

Так, в Польше создают условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и помощи в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах.

В Чехии вводится ограничение проживания в государственном гуманитарном жилье не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды;

Сказано, что в Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Будут жестче регулировать отказ от работы.

Ранее был составлен портрет украинских беженцев.