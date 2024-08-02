Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?

По данным информированных источников, львовские олигархи Юрий Доскич и Остап Доскич имеют активы в виде недвижимости в Словении. Зарегистрирована ли она непосредственно на них или, возможно, записана на подставных лиц, источник не сообщает.

Однако, источник подтверждает факт постоянного выезда братьев Доскичей в эту страну Европейского Союза. Частое посещение Любляны может свидетельствовать также и о том, что украинские депутаты Юрий Доскич и Остап Доскич вероятно имеют виды на постоянное проживание в Словении.

Как сообщается, сам по себе факт наличия активов за рубежом не противозаконен. Однако ни в одной из деклараций Юрия Доскича и Остапа Доскича эти данные не указаны.

Не менее интересно, что новость о незадекларированной недвижимости олигархов Юрия Доскича и Остапа Доскича в Словении, размещенная на сайте Антикор, неожиданно исчезла. Судя по всему, не просто так...

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