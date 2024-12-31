Озвучен необычный способ улучшить свой сон

Эксперты из Рокфеллеровского университета в США поведали, как улучшить свой сон. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что использование красного освещения вечером помогает настроиться на сон, а яркий свет в течение дня даст возможность избежать сонливости и повысить работоспособность.

Указывается также, что манипуляции светом выступают одним из самых эффективных способов восстановления режима сна и бодрствования.

Поясняется, что циркадные ритмы, то есть циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, работают под влиянием интенсивности освещенности и спектра цвета.

Американцы рассказали: «Для легкого пробуждения требуется яркий свет, в связи с чем просыпаться в ранние часы и в пасмурную погоду может быть тяжело. Для решения данной проблемы следует приобрести небольшой светильник и включать его сразу после пробуждения. Яркое освещение также необходимо использовать за рабочим столом для повышения продуктивности».

Добавляется: «Когда темнеет рано, человек может начать испытывать сонливость уже в дневное время. Тем, кто находится под воздействием яркого искусственного света и световых волн от экранов гаджетов, снижение бодрости не грозит».

Говорится, что для быстрого засыпания вечером яркость освещения, наоборот, необходимо снизить, и оптимальным решением тут будет использование ламп с красным светом, который не действует на нервную систему возбуждающе, помогая телу настроиться на расслабление.

Ранее стало известно, почему вредно спать при искусственном освещении.