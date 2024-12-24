Шведы объяснили, почему не следует полностью отказываться от сахара

Эксперты из Лундского университета Швеции выяснили о сахаре кое-что парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление связано с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний, однако, в то же время, редкие сладкие угощения (например, пирожные или шоколад) способны снизить данный риск по сравнению с полным отказом от сахара.

В ходе опыта ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни 69 705 человек в возрасте от 45 до 83 лет в период с 1997-го по 2019-й год.

Шведы стремились установить, сколько добавленного сахара употребляют испытуемые и в каком состоянии находится их сердечнососудистая система.

Отмечается, что добавленный сахар был разделен на три категории: сладкие топпинги (например, мед), обычные сладости и сладкие напитки.

Сообщается, что данные об употреблении этих категорий были сопоставлены с семью типами сердечнососудистых заболеваний, включая инсульты и инфаркты.

Указывается на то, что наибольший риск для здоровья был у людей, которые часто употребляли сладкие напитки, в то время как редкие угощения сладостями были связаны с меньшим риском сердечнососудистых проблем.

Специалисты рассказали: «Сахар в жидком виде, к примеру, газированные напитки, дают меньшее чувство насыщения, что может привести к перееданию. В то же время десерты часто ассоциируются с социальными событиями и моментами расслабления, что может положительно влиять на здоровье сердца. Так, перерывы на кофе с выпечкой предполагают не только потребление сахара, но и общение и отдых».

Ранее была выявлена неожиданная польза сахара.