Испанцы рассказали, что следует есть на завтрак пожилым людям

Эксперты из Медицинского исследовательского института госпиталя дель Мар в Испании поведали, каким должен быть завтрак у пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он состоит из овощей, белков, фруктов и полезных жиров.

Добавляется, что калорийность первого приема пищи должна составлять 20-30% суточных калорий.

В проведенном опыте участвовали 383 человека в возрасте от 55 до 75 лет.

Указывается, что в течение 24 и 36 месяцев они вели дневники питания, фиксируя состав и калорийность своих завтраков.

Испанцы оценили взаимосвязь между этими данными и изменениями индекса массы тела, уровня холестерина, триглицеридов и функций почек.

Сообщается, что особое внимание уделялось влиянию количества калорий и качества продуктов, потребляемых на завтрак, на общее состояние здоровья.

В итоге оказалось, что подопытные, которые потребляли менее 20% или более 30% своих суточных калорий за завтраком, чаще сталкивались с увеличением окружности талии и повышением индекса массы тела.

Информируется, что чрезмерное количество калорий (свыше 30%) также приводило к росту уровня триглицеридов и снижению хорошего холестерина.

Говорится, что плохое качество завтраков, например, с избытком сахара и жиров, ассоциировалось с ухудшением функции почек и повышением рисков метаболических нарушений.

Резюмируется, что сбалансированный завтрак, богатый белками, полезными углеводами и микроэлементами, способствовал поддержанию здорового веса, нормализации уровня холестерина и эффективной работе мочевыделительной системы.

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