Американцы назвали вредные для бега кроссовки

Эксперты из университета Флориды в США рассказали, какие кроссовки вредны для бега. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что бегуны, которые носят кроссовки на толстой подошве, чаще получают травмы.

Исследование длилось шесть лет.

Ученые собрали данные более чем семи сотен бегунов, оценивая тип обуви, историю травм и параметры их походки с помощью специализированных беговых дорожек и видеозаписей с функцией захвата движения.

Было установлено, что кроссовки на высокой подошве, уменьшающейся по направлению к носку, могут нарушать естественный ритм бега, что, в свою очередь, связано с повышенным риском травм.

Добавляется, что у спортсменов, использующих легкую обувь с широким носком и меньшим перепадом высоты каблука, отмечалась меньшая частота повреждений и ушибов.

Сказано, что такие особенности обуви могут мешать бегунам точно ощущать, как стопа касается земли, что делает их более уязвимыми к потере равновесия.

Теперь специалисты хотят провести дополнительные контролируемые исследования, чтобы точно выяснить, как смена типа обуви влияет на точность определения удара стопы и частоту травм, ожидая, что такие данные помогут разработать более эффективные рекомендации по сохранению здоровья спортсменов.

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