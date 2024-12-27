В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК

В Днепре мужчина, задержанный за нарушение правил военного учета, выпрыгнул из автомобиля Территориального центра комплектования. Инцидент, зафиксированный на видео, привлек внимание соцсетей.

По данным Днепропетровского областного ТЦК, 9 декабря задержанный гражданин имел признаки алкогольного опьянения. После задержания полицией совместно с представителями ТЦК мужчину доставляли для составления протокола об административном правонарушении.

«Когда данный граждан услышал от военнослужащих, что его ожидает ответственность за нарушение правил военного учета и правовой нигилизм, он пытался сначала взломать дверь и выпрыгнуть на полном ходу. Поскольку дверь открыть у данного гражданина не получилось, он выбил окно автомобиля и начал на ходу вылезать на проезжую часть», — отметили в ТЦК.

Отмечается, что именно из-за своих неадекватных действий данный гражданин получил многочисленные порезы от стекла головы, рук, одежды.

В настоящее время гражданин передан в розыск.

Напомним, под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его.