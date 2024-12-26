Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД

Накануне россияне повредили азербайджанский пассажирский самолет из зенитно-ракетного комплекса, что и послужило причиной падения борта в Казахстане. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

«Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК», — рассказал чиновник.

По его словам, Россия должна была бы закрыть воздушное пространство над Грозным во время возможной атаки дронов, но не сделала этого.

Кроме того, после того как самолет получил повреждения из-за российской ПВО, его отправили в Казахстан, тогда как вместо этого должны были разрешить посадку в Грозном и спасти жизнь людей.

Российское «Агентство.Новости» со ссылкой на российский провластный Telegram-канал Fighterbomber, который опубликовал видео с обломками самолета, сообщает, что на обшивке летательного аппарата были обнаружены следы возможного обстрела с земли.

На видео снята хвостовая часть самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, на обшивке видны следы, похожие на следы от элементов поражения.

Автор пропагандистского канала намекнул, что причиной крушения могло быть не столкновение с птицами (основная официальная версия). Следует отметить, что в столице Чечни Грозном сегодня утром работала ПВО, отражая налет дронов.

Напомним, в Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию.