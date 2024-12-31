Названы продукты от гипертонии и диабета

Эксперты из Пекинского университета технологий и бизнеса в Китае назвали продукты от гипертонии и диабета. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что горькие вещества, содержащиеся в орехах, гречке и кофе, способны снижать воспаление в организме, а также предотвращать гипертонию и диабет.

Поясняется, что к горьким веществам с терапевтическим эффектом относятся алкалоиды, полифенолы, терпеноиды и аминокислоты, которые содержатся в бобовых, орехах, горькой тыкве, одуванчике, гречке и кофе.

Ученые поведали: «Когда подобные продукты попадают в организм, рецепторы hTAS2Rs активируют нейронные цепи, отвечающие за восприятие горечи».

Добавляется: «Эти рецепторы также играют важную роль в клеточных процессах, таких как секреция, регуляция инсулина и поддержание врожденного иммунитета. Регулярное употребление горьких продуктов способствует предотвращению гиперлипидемии, гипергликемии и высокого кровяного давления».

Информируется также, что горькие продукты обладают также противовоспалительными, противоопухолевыми и антибактериальными свойствами.

Сообщается, что они способны защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами (нестабильными окислительными молекулами), замедлять процессы старения и помогать в профилактике сердечнососудистых заболеваний и диабета.

Говорится, что горькие вещества способствуют улучшению пищеварения, увеличивая выработку желудочной кислоты и желчи, что облегчает переваривание жиров.

Резюмируется, что дополнительное такая пища помогает снизить аппетит и тягу к сладкому, что полезно для людей с избыточным весом или диабетом.

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