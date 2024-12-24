Стало известно о еще одном опасном последствии одиночества

Эксперты из университета Орегона в США рассказали о еще одном опасном последствии одиночества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что нахождение в полном одиночестве не способствует восстановлению энергии и укреплению социальных связей так же эффективно, как менее изолированные формы уединения, такие как поход в кино.

В опыте участвовали девятьсот взрослых американцев, которых спросили, каким образом они обычно проводят время в одиночестве.

Было установлено, что занятия, включающие частичное взаимодействие с людьми или технологиями, оказывают более благотворное воздействие на психологическое состояние, чем полная изоляция.

Добавляется, что к подобным активностям причисляются чтение в кафе, прослушивание музыки по дороге на работу или игра на телефоне.

Учеными была создана так называемая матрица одиночества, разделяющая два уровня изоляции: базовый, когда отсутствует общение с людьми, и полный, предполагающий исключение как людей, так и технологий.

Специалисты проследили воздействие этих форм уединения на восстановление энергии и поддержание социальной связи.

Оказалось, что одиночество с легким контактом с внешним миром способствует большему ощущению связи и быстрее восстанавливает энергию.

Указывается, что, в то время как полное уединение, хотя и предоставляет чувство свободы, часто ведет к энергетическому истощению и снижению чувства принадлежности к обществу.

Информируется при этом, что позитивное отношение к одиночеству может снизить его негативные последствия.

Так, если человек воспринимает время в одиночестве как возможность для восстановления сил перед общением, это оказывает благоприятное влияние на его психоэмоциональное состояние. Подобные эффекты наблюдаются как у экстравертов, так и у интровертов.

Ранее канадцы рассказали, чем отличается мужское одиночество от женского.