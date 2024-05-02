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Блоги > Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Автор: Алексей Кущ
02.05.24 21:19
46
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Сразу оговорюсь, что придется сравнивать недавнее прошлое с настоящим. В РФ есть статистика за первый квартал 2024- года, в Украине — за прошлый год. Сравнение не вполне релевантно, но для общего понимания динамики подойдет.

Сразу отмечу еще один трабл в сравнительном анализе: разные статистические базы сравнения.

Первый квартал 2024-го в РФ сравнивается с первым кварталом 2023-го, когда промышленность была уже разогрета (высокая база сравнения).

В Украине промпроизводство 2023-го года приходится сравнивать с 2022-м, когда промышленность упала на 35% (низкая база сравнения).

Что такое низкая база сравнения? Производили один трактор, начали производить два — рост 100%.

Но тем не менее, в данном случае сделаем исключение из правил.

Поехали.

Ключевой показатель ВПК — готовые металличческие изделия, кроме станков.

Украина — рост на 31,5%.
РФ — рост на 35,2%.

Второй по значимости показатель — прочие автотранспортные средства:

Украина — рост 19,9%.
РФ — рост на 29,2%

Третий по значимости показатель — электротехника:

Украина — рост на 7,8%
РФ — рост на 12,6%.

Четвертый по значимости показатель — компьютерная техника и оптика:

Украина — рост на 58,8%
РФ — рост на 42,4%.

В Украине отмечаетс также рост строительной отрасли, связанной с сектором обороны:

производство цемента — рост на 35,3%
производство бетона и изделий из него — рост на 26,4%.

РФ свои оборонительные сооружения построила год назад, тогда наблюдались примерно такие же темпы роста по производству данных стройматериалов.

В первом квартале 2024-го промышленность РФ выросла на 5,6%.

В том числе:
— добыча: +1,1%
— переработка: +8,8%.

Усиливается рост ненефтегазовых отраслей и сокращение нефтегазовых.

Из числа драйверов гражданского производства стоит выделить:
— автомобилестроение: +35,7%
— лесообработка: +8%.
— фармацевтика: +9,3%
— одежда: +4,9%
— пищевая: +7%
— химпром: + 7,6%
— строительство: +6,1%.

Продолжается масштабное замещение экономического пространства, оставленного иностранным бизнесом, за счет расширения и инвестиций национальных товаропроизводителей с помощью государственных стимулов развития:
— программы импортозамещения, технологического суверенитета;
— промышленная ипотека;
— гранты на промышленное развитие из специального фонда;
— компенсанция процентов по кредитам, взятым на капитальные инвестиции).

Но есть и падение.

Металлургия сократилась на 5,7% в марте и на 0,4% за первый квартала 2024-го.

Вас наверняка инересует, что там с российской нефтепереработкой.

Докладываю:

В январе падение на 4% (в преддверии запрета экспорта бензина)

В феврале падение на 0,7%.

В марте в результате ударов — падение на 6,4%.

За квартал: минус 3,8%.

Промышленность Украины в прошлом году увеличилась на 5,9%.

Добывающая отрасль сократилась на 2,2%, переработка выросла на 12,3%.

Основными драйверами роста переработки стало увеличение производства растительных масел на 25,9% и сахара — на 35,9%.

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Тэги: война в Украине

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