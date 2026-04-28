Трамп показал британскому королю своих пчел

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания приняли в Белом доме короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу. Для гостей провели экскурсию и показали новый улей.

Пул журналистов информирует: «Расширение медовой программы, как это назвала пресс-служба первой леди, Мелания Трамп представила в минувшую пятницу. Сделанный вручную в виде копии Белого дома улей разместили на южной лужайке рядом с президентским огородом - Кухонным садом. От пчел, как сообщали в администрации, ждут до пятнадцати килограммов меда ежегодно».

Добавляется, что показ улья значилась в расписании торжественного визита следом за чаем.

