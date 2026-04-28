ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+

ОАЭ решили срочно выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом информирует местное государственное агентство WAM.

Там сообщают: «Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая».

Решение было принято после пересмотра производственной политики.

Теперь страна планирует постепенно увеличивать добычу нефти, но подойдет к этому ответственно.

ОАЭ были в организации с 1967-го года.

Справка :

ОПЕК – объединение стран-экспортеров, созданное в 1960-м году, которое контролирует квоты добычи, чтобы влиять на мировые цены на нефть. Кроме ОАЭ в нее входят Алжир, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Республика Конго, Саудовская Аравия и Венесуэла.

В расширенном формате ОПЕК+ с ними сотрудничают Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Южный Судан и Судан.

Страны, которые производят около половины «черного золота» в мире, участвуют в совместных инициативах, таких как добровольное сокращение поставок.

