Пчеловод оценил мед из Белого дома

Известный пчеловод Майкл Буш оценил мед, который производится на территории Белого дома. Раньше пасекой хвастался президент США Дональд Трамп.

Эксперт сказал: «В любом городе много цветущих растений. Пчелы, как правило, хорошо себя чувствуют благодаря разнообразию растений, которые цветут в разное время. Мед различается в зависимости от растения. Мой городской мед обычно был сложным и отчасти цветочным по вкусу».

Специалист добавляет, что Вашингтон, как и другие города, может быть пригоден для содержания медоносных пчел при правильном уходе за ульем.

При этом указывается, что работа сотрудников службы безопасности и частые мероприятия на территории Белого дома не повлияют на жизнь пчел, если только улей не расположен прямо в зоне активного перемещения людей.

Резюмируется: «Пчелы будут жить где угодно при определенной плотности. Если они находятся в улье, ими легко управлять, а при возникновении каких-либо проблем можно легко заменить пчелиную королеву. Да, любое городское, пригородное или сельское место подходит. Я держал пчел в городах полвека».

Ранее Трамп показал британскому королю своих пчел.