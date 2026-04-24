Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые выявили возможные причины развития болезни Паркинсона

Ученые выявили возможные причины развития болезни Паркинсона

Агата Кловская
24.04.26 16:48
178
Ученые выявили возможные причины развития болезни Паркинсона

Ученые обнаружили, что у пациентов с болезнью Паркинсона формируется характерный состав кишечных микроорганизмов, сообщает The Independent со ссылкой на исследования Университетского колледжа Лондона (UCL).

Они установили, что у людей с болезнью Паркинсона наблюдаются устойчивые отличия в составе кишечной микрофлоры по сравнению со здоровыми участниками, а также с носителями генетического варианта риска, у которых симптомы заболевания ещё не проявились.

В исследовании подчёркивается, что каждый человек имеет уникальный микробиом кишечника, включающий бактерии, грибы и вирусы, однако при болезни Паркинсона фиксируются специфические изменения, которые могут появляться задолго до клинических проявлений.

Профессор Энтони Шапира, ведущий исследователь работы, заявил: «Болезнь Паркинсона является одной из основных причин инвалидности во всём мире и самым быстрорастущим нейродегенеративным заболеванием с точки зрения распространённости и смертности. Существует острая необходимость в разработке методов лечения, которые могли бы остановить или замедлить прогрессирование заболевания».

Отдельно отмечается, что ранее уже выявлялась связь между бактериями полости рта и кишечника и прогрессированием когнитивных нарушений при болезни Паркинсона, включая переход к деменции. Кроме того, ученый добавил: «В последние годы всё большее значение придаётся связи между болезнью Паркинсона — заболеванием головного мозга — и здоровьем кишечника. Мы укрепили эти доказательства и показали, что микробы в кишечнике могут выявлять признаки болезни Паркинсона и могут служить ранним предупреждающим сигналом».

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, включало анализ данных 271 пациента с болезнью Паркинсона, 43 носителей варианта гена GBA1, связанного с повышенным риском заболевания (до 30 раз), и 150 здоровых участников.

Результаты показали, что более 25% типов микроорганизмов кишечной микробиоты различались у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению со здоровыми участниками. Наиболее выраженные изменения наблюдались у пациентов на более поздних стадиях заболевания.

Также различия микробиома были выявлены у здоровых носителей генетического варианта GBA1, у которых ещё не проявились симптомы болезни Паркинсона, что может указывать на возможную раннюю биологическую сигнатуру заболевания, отмечается в публикации.

Профессор Шапира отметил: «Впервые мы выявили в кишечнике людей с болезнью Паркинсона бактерии, которые также могут быть обнаружены у тех, кто имеет генетический риск развития этого заболевания, но до появления симптомов».

Он добавил, что эти данные открывают возможность разработки диагностических тестов для выявления групп риска, а также изучения методов влияния на микробиоту кишечника, включая изменения питания или медикаментозные подходы.

В исследовании также анализировались данные о питании участников. Было установлено, что у людей с более разнообразным и сбалансированным рационом реже фиксируются микробиомные профили, ассоциированные с повышенным риском развития болезни Паркинсона.

При этом учёные подчёркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, направленные на изучение генетических и экологических факторов, влияющих на развитие заболевания.

Напомним, ученые утверждают, что обнаружен один из основных виновников болезни Паркинсона.

Тэги: ученые, болезнь Паркинсонa

Комментарии

Статьи

fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
fraza.com
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди