В Украине продолжится стремительное потепление

В конце этой недели в Украине еще больше потеплеет. Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 3 мая.

В Гидрометцентре говорят, что по стране будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 1-7 тепла, впрочем, в большинстве областей, кроме северной части, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. Днем плюс 13-18, в западных и большинстве северных областей до 21 тепла.

В Киеве будет сухо. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 17-19 тепла.

