Банки проверяют и блокируют счета ФЛП и простых украинцев: что делать?

Пока народные депутаты запугивают рядовых граждан принятием нового законодательства для еще более строгого финансового мониторинга, который завершается блокированием и принудительным закрытием счетов, украинские банки даже без дополнительных законов усиливают давление на людей по этому направлению. В марте-апреле 2026 года финансисты развернули новые проверки расходов и доходов клиентов и наказывают всех, кто документами не докажет свои официальные доходы. Банки по полной начали жесткие финмоновские практики, которые только обещают утвердить нардепы. "Телеграф" опросил банкиров по этому поводу, а еще выяснил у профильных юристов, по каким причинам украинцы в этом году проваливали финансовый мониторинг и как следует поступать, чтобы не попасть впросак и не остаться без счета.

Об усилении финансового мониторинга заговорили из-за необходимости принятия Верховной Радой новых евроинтеграционных законов. В том числе и тех, кто позволит нашей стране присоединиться к европейской платежной зоне SEPA (Single Euro Payments Area), которая славится бесплатными или дешевыми переводами (€2—3), если примем правительственный законопроект №14327. Звучат разнообразные термины и многое рассказывается о будущем внедрении у нас жестких финмоновских практик KYC ("знай своего клиента") и AML (Anti-Money Laundering) - противодействие отмыванию средств.

Но нардепы не рассказывают самого главного: все эти практики у нас уже введены и ежегодно совершенствуются и углубляются.

"Банк в своей деятельности придерживается требований действующего законодательства в сфере финансового мониторинга и, в частности, процедуры "знай своего клиента (KYC)". Эти требования означают, что банк может запрашивать у клиента документы как при открытии счета, так и уже в процессе обслуживания. В случае непредоставления документов банк обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений".

На практике это значит: без предоставления запрашиваемых банком бумаг человеку либо откажут в открытии банковского счета, либо принудительно его закроют, если он уже был.

"Непредоставление документов по запросу банка, действительно, основная причина отказа клиенту в обслуживании, однако не единственная. На практике бывают ситуации, когда банк должен реагировать быстро в соответствии с имеющейся информацией, которая может поступать как от других банков, так и от правоохранительных органов. Например, если есть обоснованные основания полагать, что операции клиента связаны с совершением уголовного права, такого клиента", - объяснили в Sense Bank.

Там подчеркнули, что действуют по профильному закону по финмониторингу и постановлению Нацбанка №65 от 19.05.2020, где выписаны признаки рисковых операций (по подозрительности, отмыванию средств), по которым будут проверять клиента. А еще есть собственные наработки банков, секретные, которые можно понять по косвенным признакам. Примечательно, что они превосходят текущие наработки законодателей.

"С целью реагирования на новые вызовы банки разрабатывают собственные сценарии реагирования и управления соответствующими рисками. Эти сценарии не публичны для широких масс, ведь это часть внутрибанковской системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT)", — отметили в Sense Bank.

В то же время, следует правильно трактовать все банковские запросы на документы.

Если вы совершили по счету операций, скажем, на 50—80 тыс. грн в месяц, а предоставили декларации/справки об официальных доходах всего на 20—25 тыс. грн, то это квалифицируется как непредоставление документов — они не предоставлены на всю сумму. Так как объемы расходов должны совпадать с доказанными доходами.

Еще один практический опыт, который "Телеграф" приобрел в государственном ПриватБанке, с подачей туда документов по запросу: очень важно, чтобы все справки/договоры были внесены в нужную банку папку/раздел системы Приват24. Их там очень много, особенно в бизнес-разделе. И когда все собранное попадет не туда, где ждет банк, документы тоже считают не поданными.

Мы даже устроили собственный эксперимент: посетили одно из отделений ПриватБанка в Киеве на Позняках и попросили директора местного отделения помочь с внесением запрашиваемых в ФЛП (физлица-предпринимателя) документов. Директор отозвался, хотя предварительно и проконсультировался с приватовским коллегой по этому вопросу. И действительно сделал максимум: отсканировал запрашиваемые документы, отформатировал, как требовалось, и сжал до нужного размера, после чего внес в соответствующую папку Приват24 бизнес-раздела. Однако уже через несколько дней в том же Приват24 появилась официальная оговорка от банка, в котором было указано, что документы не внесены. Пришлось все снова делать по кругу, уже вместе со службой поддержки госбанка.

С практической стороны понятно главное: очень легко получить неприятное происшествие даже когда собрал все документы и подстроился под банковские стандарты.

На сегодняшний день даже с налоговиками на проверках проще найти общий язык, чем с банкирами на финмоновских инспекциях. Много формализма, дублирующих папочек, непонятных технических стандартов. При этом тот же ПриватБанк дает тому же ФЛП только 10 дней на предоставление ответа на запрос. Цена же вопроса — закрытие счета в одностороннем порядке. При этом пресс-служба ПриватБанка отказала "Телеграфу" в комментарии по финмониторингу.

Кстати, в последние недели банкиров натравили именно на физлиц-предпринимателей, и ФЛПов безжалостно гоняют по финмоновским проверкам в короткие сроки. Прежде всего выискивают схемных предпринимателей, которые помогают крупному бизнесу минимизировать налогообложение, потому что государству очень нужны деньги на покрытие хронического дефицита бюджета.

А еще, как ранее писал Телеграф, именно из-за многочисленных опасений и под давлением власти банкиры готовят ограничения (лимиты) на операции ФЛПов. Которые планируют оформить изменениями в Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

"Уже в этом году готовятся изменения к данному Меморандуму, которые будут предусматривать введение определенных лимитов на проведение операций ФЛП. Сейчас детали обсуждаются на рабочих группах банковских ассоциаций", — сообщил заместитель председателя правления Радабанка, начальник управления финансового мониторинга Александр Москаленко.

СМИ уже описывали проблемы простых людей во время прохождения банковских проверок по финансовому мониторингу. Но в этом году юристы все чаще выделяют ключевую проблему, которую можно объяснить простым выражением - "жить свыше состояния".

А в случае с банковским финмоном речь идет о желании украинцев жить именно сверх официального состояния. То есть на деньги, которые они не могут доказать официальными справками, декларациями и другими документами.

Более 20 лет назад, еще во времена премьер-министра, нынешнего предателя Николая Азарова об этом мечтала наша Налоговая. Тогда активно продвигалась идея, чтобы фискалам позволить сравнивать официальные доходы и текущий образ жизни каждого украинца и доначислять налоги на разницу, когда кто живет слишком шикарно. Это называлось косвенными методами, но не было утверждено на законодательном уровне. Кстати, прежде всего из-за непримиримого сопротивления Нацбанку, которое на тот момент возглавлял Владимир Стельмах.

Впрочем, через несколько десятилетий за это взялись уже не налоговики, а банкиры, требующие официального подтверждения документами едва ли не каждой гривны на банковском счету. Но закрывают его при непредоставлении всех бумаг.

"Одной из причин провала проверки, кроме привычного "непредоставления документов и отказа от сотрудничества", является несоответствие доходов и движения средств. Например, оборот средств значительно превышает доход. Также таким значительным триггером для банков является использование счета, как "промежуточный этап", то есть через счет проходят чужие средства (признаки: разные отправители, но один получатель). особым контролем находятся биржи и частые международные переводы без логики, то есть без соответствующего назначения, подтверждающего другие документы", — сообщила "Телеграфу" юрист адвокатского бюро Ивана Хомича Светлана Шаларь.

Ее коллеги тоже первой выделяют проблему несоответствия доходов/расходов.

"Для физических лиц наиболее частой причиной провала стало алгоритмически обнаруженное несоответствие фактической транзакционной активности задекларированному финансовому и социальному профилю клиента. Граждане массово проваливают такие проверки из-за ошибочной стратегии защиты, пытаясь объяснить регулярные мелкие карточные переводы "возвратом мелких долгов" или "возвратом мелких долгов" "Телеграф" адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Чередниченко.

В то же время он отметил, что такие объяснения мгновенно опровергаются банковским комплаенсом, поскольку системы мониторинга легко проявляют неестественную экономическую частотность таких операций и отсутствие реальных социальных связей с отправителями.

Чередниченко перечислил и другие причины провала финмониторинга простыми людьми (физлицами):

Самым тяжелым требованием для физических лиц стало подтверждение источников происхождения средств для карточных переводов и доходов от самозанятости, включающих фриланс, репетиторство или продажу вещей. Основная преграда состоит в том, что банки требуют официальных договоров и актов выполненных работ, которые обычные люди не могут составить постфактум.

Проблемы возникают из-за того, что клиенты объективно не способны предоставить экономическое обоснование или документальное подтверждение целесообразности быстрого транзита средств, когда деньги почти сразу после поступления переводятся дальше или снимаются наличными.

Значительные трудности возникают и у людей, осуществляющих расчеты по криптовалюте, поскольку требование банка предоставить полную историю торгов и подтвердить законность первоначального фиатного капитала оказывается для большинства сложной задачей.

А еще добавил, что после этого у украинцев возникают проблемы и в других банках. То есть финансисты не стали ждать, пока законодатели или Нацбанк утвердят/создадут для них какие-то "черные реестры" нарушителей финмониторинга и начали негласно обмениваться этой информацией между собой.

"Если физическое лицо провалило проверку в одном банке из-за транзита или неподтверждения источников происхождения средств, то оно может попасть в негласные межбанковские "черные списки". Что может привести к отказам в обслуживании в других учреждениях", — пояснил Максим Чередниченко.

Финансисты постоянно обновляют свои методы, не дожидаясь принятия новых законов.

"Со 2 февраля 2026 года в Украине начали действовать обновленные правила финансового мониторинга, которые существенно изменяют подходы к выявлению подозрительных операций, а также порядок взаимодействия между контролирующими органами. В этом году банки относительно физлиц фактически перешли от проверки отдельных операций к непрерывному поведенческому финмониторингу на основе рискоорента Шаларь.

И добавила, что такая возможность проверок предусматривает действующий закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов":

С активным использованием AI/алгоритмов для обнаружения паттернов – транзитные счета, дробление сумм, резкие изменения оборотов, нетипичная география.

С усиленной проверкой происхождения средств особенно по криптоактивам с требованием прослеживаемости.

С динамическим обновлением риска-профиля клиента в режиме реального времени и расширенным обменом данными между банками и государственными органами.

"Принципиально новый именно фокус на "логике поведения клиента" вместо формальных порогов и разовых проверок. А появление этих критериев объясняет давление международных стандартов, рост схем из-за мелких и распределенных транзакций, а также повышенная ответственность банков и их потребность доказывать эффективность финмониторинга перед регулятором", — добавила пресс-служба.

Ситуация с финмоновскими проверками предпринимателей еще сложнее. Как из-за того, что власти активно взялись за схемы минимизации налогообложения с их участием, так и из-за того, что запущена настоящая война с ФЛПами, работающими по принципам дропов — получают статус предпринимателя под перепродажу третьим лицам, после чего через него проходят откровенно нелегальные операции по отмыванию средств и легализаций.

Не обходится и без перегибов. Выискивая схемщиков, банкиры развернули тотальные проверки всех ФЛПов подряд. Как говорится, на всякий случай.

Максим Чередниченко перечислил следующие основные причины провалов физлицами-предпринимателями банковских проверок по финмониторингу:

Чаще ФОП получают отказы не из-за собственных неправомерных действий, а из-за выявленных технических связей с рисковыми контрагентами. Доказать банку отсутствие настоящих экономических связей в таких условиях чрезвычайно сложно, поскольку обнаружен общий технический маркер, такой как один IP-адрес, MAC-адрес или даже общий аутсорс-бухгалтер, имеет для автоматизированной системы более высокий приоритет над любыми устными объяснениями предпринимателя. Квалификация деятельности предпринимателя как фиктивной из-за отсутствия природных операционных расходов. Попытки предпринимателей с миллионными оборотами объяснить отсутствие расходов на аренду или коммунальные услуги дистанционной работой из дома отклоняются банковским комплаенсом как нерелевантные. Массовые провалы обусловлены жестким несоответствием между структурой финансовых потоков, то есть назначениями входных платежей и заявленными кодами КВЭД, что сегодня автоматически оказывается системами мониторинга.

"Отныне банки и налоговая служба совместно анализируют диспропорции между оборотами ФЛП и уплаченными им налогами, оценивают уровень официальных зарплат работников и проверяют фискализацию расчетов из-за использования РРО. Применение таких критериев возникло из-за острой необходимости устранить человеческий фактор и коррупционные риски во время проведения проверок", — подчеркнули в пресс-службе.

А Светлана Шаларь перечислила, чего именно следует ожидать ФЛП во время финмоновских проверок в 2026 году:

Блокировка подозрительных операций. При выявлении нетипичных транзакций (в частности, резкого роста оборотов или сложных транзитных схем) информация более оперативно передается в контролирующие органы.

Фокус на "дроблении бизнеса". Данные о связанных ФЛПах (общие IP-адреса, персонал, точки продаж) анализируются в совокупности, а не изолированно.

Проверка контрагентов. Операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие штата, активов или реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительного контроля.

Нерезидентские операции. Платежи за границу, особенно в юрисдикции повышенного риска, подлежат углубленному анализу.

РРО (кассовые аппараты), НДС и наличные деньги. Аномальные соотношения между оборотами и налоговыми нагрузками могут служить триггером для межведомственных проверок.

Как защитить себя?

Чтобы не потерять счета, простым людям придется всегда иметь под рукой следующие базовые документы:

Справку о доходах при получении только зарплаты.

Налоговую декларацию в случае получения дополнительных доходов, таких, например, сдача в аренду квартиры или автомобиля.

Договор дарения при получении подарков. В голове следует держать, что за подарки следует платить 5% налога, если их предоставляют не близкие первой степени родства (родители, дети, сестры/братья, бабушки/дедушки).

Договоры по купле-продаже, когда происходила продажа имущества.

Договор подряда, когда имели подработку/фриланс и т.д.

Светлана Шаларь дала такие советы физлицам для защиты от блокировок счетов:

Следить за своими доходами и поступлениями.

Построить простую финансовую модель, не производить хаотических платежей.

Под каждый тип денег иметь документ: продажа → договор.

Избегать большого количества разных отправителей и не производить регулярные однотипные платежи.

Не использовать счет как транзитный, быть осторожными с дроблением платежей и криптоплатежами.

Писать назначение платежа, но с логикой.

Не паниковать при блокировке, уметь сразу писать запрос в банк.

А Максим Чередниченко перечислил ключевые рекомендации на случай финмониторинга для ФЛП:

Сопоставить и привести в соответствие фактическую деятельность с зарегистрированными КВЭДами. Выстроить логическую базовую документальную модель бизнеса: договор/оферта – счет – оплата – акт/инвойс – подтверждение выполнения. Избегать смешения личных операций с ФОПовскими. Например: личные расходы с одного счета, расходы на приобретение оборудования, которое будет использовано для деятельности ФЛП, – с другого. Четко указывать назначение платежа. Избегать классических "триггеров" для алгоритма проверки. Например: транзит — средства зашли и сразу же пошли, резкое повышение оборота, нелогичные/подозрительные наличные пополнения и т.д. Осуществление хотя бы поверхностной проверки контрагентов. Надлежащий документооборот и минимальное правосознание. Необходимо признать, что сегодня все еще львиная доля мелких ФЛП работает "на доверии": учет поставок товара в магазин осуществляется в тетради, услуги предоставляются "под честное слово", все это делает невозможным осуществление подтверждения источника происхождения средств и ведет к блокированию счетов. Подготовка папки к финмониторингу. Сегодня множество "облачных" пространств предоставляют бесплатно от 5 до 20 Гб пространства, этого более чем достаточно для сохранения сканированных копий сделок и первоначальной финансовой документации. Оперативное реагирование по запросу субъекта финансового мониторинга. Предоставление подтверждающих документов в день поступления запроса или на следующий день значительно снизит риск блокировки по сравнению с предоставлением документов через неделю после поступления запроса. Оперативный ответ будет свидетельствовать о реальности сделки, длительный ответ создает подозрения, что подтверждающие документы готовились специально для того, чтобы ее оправдать.

Никто не любит проверки, тем более спонтанные. Однако в нынешних реалиях к ним следует быть готовыми в любой момент.

"Если прибегнуть к цифрам, то рост закрытий счетов в этом году у физических лиц фиксируется где-то на уровне 20—30%. А в отношении ФЛП ситуация немного хуже, блокирование и закрытие счетов увеличилось на 40—50%. Что объясняется и тем, что в большинстве случаев именно ФЛП является целью финмониторинга", — резюм.

До конца года эксперты ожидают дальнейшего роста финмоновских проверок и увеличения случаев принудительного закрытия счетов украинцам.

По материалам издания Телеграф