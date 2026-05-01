В правительстве оценили перспективы членства Украины в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка оценил перспективы членства Украины в ЕС. Произошло это во время часа вопросов к правительству.

Чиновник говорит, что ЕС передал нашей стране 145 требований для открытия переговорных кластеров заранее.

Отмечается: «Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам ЕС, а также практики ежедневной работы институтов. Все эти требования являются реалистичными».

Добавляется: «За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС».

Также указывается, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам.

По его словам, сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

Резюмируется, что даже после возможного подписания договора о вступлении процесс еще не будет завершенным, так как документ должен пройти ратификацию в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, что может занять несколько лет.

Ранее Украина выступила против поэтапного членства в ЕС.