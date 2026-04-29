Трамп жестко наехал на Мерца из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп наехал на канцлера Германии Фридриха Мерца. Причиной стала позиция политика по войне с Ираном.
В социальной сети Truth Social американский лидер написал: «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит!».
Добавляется, что нынешние экономические и социальные трудности Германии напрямую связаны с недальновидностью политики главы правительства.
Ранее стало известно, во сколько уже обошлась США война с Ираном.