На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа

На Гавайских островах произошло эпичное извержение вулкана Килауэа. Он выпустил фонтаны на высоту 480 метров.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Сообщается, что 41-й эпизод извержения случился в минувшую субботу, когда северное и южное жерла были активны на протяжении большей части извержения.

Справка :

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

В традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.

