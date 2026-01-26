На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа

На Гавайских островах произошло эпичное извержение вулкана Килауэа. Он выпустил фонтаны на высоту 480 метров.
Об этом информирует Геологическая служба США.
Сообщается, что 41-й эпизод извержения случился в минувшую субботу, когда северное и южное жерла были активны на протяжении большей части извержения.
Справка:
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.
В традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.
Ранее в Африке проснулся древний вулкан Хейли Губби.