Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины

Футболист донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас воспитывал чужого ребенка, о чем узнал далеко не сразу. Его жена Ингрид Лима родила ребенка от другого мужчины. Спортсмен узнал об этом только после того, как маленькой дочери пары сделали тест ДНК.

Ингрид Лима объяснила ситуацию на своей странице в социальной сети, которую девушке пришлось на время закрыть от публичного доступа. В прошлом они с Винисиусом на время расстались. Несколько месяцев каждый жил своей жизнью, встречался с другими людьми.

Затем пара снова сошлась, а через некоторое время у них родилась девочка Майте. Винисиус даже сделал татуировку с именем ребенка. Однако вскоре Тобиас и Лима решили узнать, является ли спортсмен отцом ребенка. Оказалось, что это не так.